Transporter "Rosi", czyli "Różyczka" w Skansenie Rzeki Pilicy. Będzie prezentowany do końca września 2023. ZDJĘCIA, VIDEO

Transporter "Rosi", czyli "Różyczka" prezentowany w Skansenie Rzeki Pilicy

Pojazd trafił do skansenu dzięki współpracy Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego z Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz pomocy Piotra Malczewskiego i Pawła Kościechy . Ostatnio budził duże zainteresowanie gości podczas pikniku militarnego. Sd.Kfz.251.IV jest prezentowany w Skansenie Rzeki Pilicy w towarzystwie czołgu T-34/85 oraz unikatowego ciągnika artyleryjskiego „Lufcik” do końca września 2023 roku.

- Nawiązaliśmy bliską współpracę z Muzeum w Tomaszowie i doszliśmy wspólnie do wniosku, że w tym miejscu będzie jeszcze lepiej prezentowany. Raz, że odwiedza nas kilka tysięcy turystów, a w okresie wakacyjnym nawet kilkanaście tysięcy, więc wiele osób będzie miało szansę go zobaczyć; dwa, że zaraz obok jest prezentowany "Lufcik" jedyny na świecie opancerzony ciągnik artyleryjski; trzy, że on został wydobyty dosłownie 100 metrów od skansenu, tam, gdzie jest most na Pilicy, więc można powiedzieć, że jest w zasadzie w dużym stopniu na swoim miejscu - mówi Zbigniew Cichawa , przewodnik po Skansenie Rzeki Pilicy.

Historia transportera "Rosi"

Transporter należał do wydzielonego oddziału łączności 19. Dolnosaksońskiej Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Zamontowany na nim był zestaw radiostacji do łączności z samolotami Luftwaffe. Pojazd zatonął w Pilicy rano 18 stycznia 1945 r. na terenie tomaszowskiej dzielnicy Brzustówka podczas panicznej ucieczki Wehrmachtu przed nadciągającą Armią Czerwoną (z rejonu Radomia przez Opoczno w kierunku Łodzi).

„Rosi” przeleżała w Pilicy ponad 50 lat. Wrak znajdował się w miejscu planowanej lokalizacji filarów nowego mostu. Transporter przekazano jako zabytek do działu historii Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim z 28 lipca 1996 r. Od października 1996 r. do kwietnia 1997 r. poddano go gruntownej naprawie i konserwacji w zakładach w Głownie koło Łodzi. Doprowadzony został do stanu sprawności technicznej, a szata maskująca nawiązuje do pierwotnego wyglądu pojazdu.

Załoga transportera liczyła 4-6 osób. Ucieczka żołnierzy Wehrmachtu wykluczała zabranie jakichkolwiek części wyposażenia. Po przeszło pół wieku w pojeździe znaleziono m.in. broń, pozostałości mundurów i bielizny, przedmioty codziennego użytku (okulary, pędzle i maszynki do golenia, szczoteczki do zębów, zapalniczki itd.). Większość znalezionych przedmiotów wyprodukowano w Niemczech od końca lat 30. XX w. do 1944 r., choć niektóre pochodziły z Polski (maszynki do mięsa) czy ZSRR (sztućce).