Piknik militarny w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie 2023, a na nim pokazy grup rekonstrukcyjnych. ZDJĘCIA i VIDEO

- Koncepcja pikniku militarnego narodziła się kilka lat temu i okazała się strzałem w dziesiątkę. Co roku formuła coraz bardziej się rozrasta. To wydarzenie ma być skierowane nie tylko do mieszkańców Tomaszowa, ale także do turystów, którzy w dolinie Pilicy bardzo liczbie nas odwiedzają - mówi Zbigniew Cichawa, przewodnik po Skansenie Rzeki Pilicy.