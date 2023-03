Tomaszów. Jechał za szybko i z sądowym zakazem, a jego niemieckie auto nie miało badań technicznych bead, KPP Tomaszów

Policjanci z tomaszowskiej drogówki zatrzymali do kontroli 42-letniego mężczyznę, który jechał za szybko, a jak wykazała skrupulatna kontrola, na dodatek miał zakaz kierowania pojazdami, a niemieckie auto, którym się poruszał, nie posiadało aktualnych badań technicznych dopuszczających do ruchu. Niestety to nie jest odosobniony przypadek, z którymi policjanci tomaszowskiej drogówki spotykają się w codziennej służbie.