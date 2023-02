Studniówki 2023 w Tomaszowie Maz. Studniówka uczniów ZSP nr 3, czyli wyjątkowy bal Samochodówki [ZDJĘCIA]

Studniówki 2023 w Tomaszowie Mazowieckim

W Tomaszowie Mazowieckim trwa sezon studniówek. W sobotę, 4 lutego na studniówkowym balu bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, czyli tomaszowskiej Samochodówki. Maturzyści swój najważniejszy szkolny bal mieli w sali Posejdon w Zaborowie, rozpoczęli go od podziękowań złożonych na ręce dyrekcji, wychowawców, nauczycieli oraz rodziców. Do uczniów zwróciła się Katarzyna Banaszczyk, dyrektor ZSP nr 3, a także w imieniu starosty Elżbieta Łojszczyk, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Panie dziękowały za zaproszenie na bal, życzyły udanej zabawy oraz oczywiście powodzenia na zbliżającej się maturze. Do gości zwróciły się również przedstawicielki rodziców.

Następnie dwie klasy maturalne technikum zatańczyły polonezy. Pierwszy poprowadziła dyrektor Katarzyna Banaszczak oraz jej zastępczyni Monika Tazbir. Drugi taniec był wyjątkowy, bo zatańczony do poloneza znanego z filmu "Miasto 44". Po uroczystych tańcach rozpoczęła się zabawa do białego rana...