Studniówki 2023 w Tomaszowie Maz. Studniówka uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie - ZDJĘCIA, FILM

W sobotę, 15 stycznia, w Księżycowym Czarze w Czerniewicach odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. St. Wyspiańskiego. Była to już trzecia w tym roku studniówka tomaszowskich maturzystów. Tydzień temu bawili się uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego.

Maturzyści "Wyspiańskiego" rozpoczęli bal od uroczystego poloneza. Pierwszy z nich zatańczyli wspólnie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami. Tego szczególnego wieczoru towarzyszyli im rodzice i przyjaciele. Gościem balu maturalnego była członkini Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk.

- Moje serce, serca waszych nauczycieli i rodziców dziś rozpiera ogromna duma, kiedy na was patrzymy i cieszymy się wami tak naprawdę każdego dnia - mówiła do maturzystów "Wyspiańskiego" dyrektorka, Anita Kurpińska. - Życzymy wam pomyślności i odwagi, która dodaje skrzydeł i prowadzi do celu. Pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych - dodała dziękując wszystkim za ciężką pracę, odpowiedzialność i cierpliwość.