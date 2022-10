Śmiertelny wypadek w Wygodzie koło Tomaszowa Maz. Po zderzeniu samochodów jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA]

W sobotę, 29 października około godz. 1 w nocy do tragicznego wypadku doszło w Wygodzie (gmina Ujazd) w powiecie tomaszowskim.

Na drodze do Będkowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jeden z nich na skutek zderzenia dachował. Podróżowało nimi łącznie pięć osób. Jedna osoba niestety zginęła, reszta została zabrana do szpitala z obrażeniami.