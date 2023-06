Renowacja kościoła świętej Anny w Smardzewicach. Do odnowienia jeszcze pięć ołtarzy i elewacja klasztoru. ZDJĘCIA, VIDEO

- Zbieramy pieniądze z różnych źródeł. Wystąpiliśmy o 1,2 mln zł z Polskiego Ładu i mam nadzieję, że wspólnymi siłami dokończymy dzieła - mówi Franciszek Szmigiel, wójt gminy Tomaszów. - Chcielibyśmy, aby to miejsce za dwa lata, na 250-lecie powołania parafii, było odrestaurowane. Świetnie nam się współpracuje z zakonnikami, franciszkanami. Obecny gwardian, jak i poprzedni, bardzo aktywnie się w to włączają, a my jako urzędnicy pomagamy i myślę, że to przynosi wymierne rezultaty - dodaje wójt.