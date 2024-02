Zabójstwo Ukrainki w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej. Policja zatrzymała dwie osoby

Na zakrwawioną kobietę leżącą na klatce schodowej w kamienicy przy ul. Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim natknął się wczesnym rankiem jeden z mieszkańców. Zadzwonił na numer 112.

- Przed godz. 6 rano dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Z jego treści wynikało, że w jednej z kamienic w centrum Tomaszowa Mazowieckiego leży kobieta, która może potrzebować pomocy. Lekarz z karetki pogotowia, która przyjechała na miejsce, stwierdził zgon - informuje asp. sztab. Grzegorz Stasiak, oficer prasowy tomaszowskiej policji.

Na miejsce wezwano prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie, pod nadzorem którego policjanci wykonują czynności kryminalistyczne w celu ustalenia wszystkich okoliczności i ujęcia sprawcy zabójstwa. Wprawdzie na obecnym etapie postępowania, ani policja, ani prokuratura nie podają więcej informacji na temat tej tragedii, ale co do tego, że doszło do morderstwa, wątpliwości nie ma.