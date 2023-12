Transporter Rosi czeka remont. Słynna Różyczka wróci do Tomaszowa dopiero w 2025 roku

Niemiecki transporter opancerzony typu Sd.Kfz.251.IV o nadanym przez załogę imieniu „Rosi” (po niemiecku „Różyczka”) jest jednym z najpopularniejszych obiektów w zbiorach tomaszowskiego muzeum. Należał do wydzielonego oddziału łączności 19. Dolnosaksońskiej Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Dla unikatowego obiektu przyszedł czas remontu. 5 grudnia 2023 „Rosi” ruszyła w drogę do Muzeum Pancernego w Kłaninie. Tam zostanie wyremontowana i odmalowana.

Po renowacji Rosi trafi do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, gdzie ma być eksponowana aż do 30 kwietnia 2025 roku, a następnie powróci do Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.