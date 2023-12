Wzruszające listy do św. Mikołaja z DPS nr 2 i ZP-O w Tomaszowie, a w nich prośby podopiecznych o skromne prezenty. ZDJĘCIA

Wzruszające listy do św. Mikołaja z DPS nr 2 i ZP-O w Tomaszowie. Prośby o skromne prezenty kierowane przez podopiecznych. ZDJĘCIA

"Św. Mikołaju, proszę Cię o misia przytulankę, aby mi umilał dalszą siłę" - ten list, ujmujący prostotą formy, bardzo skromną prośbą i jej smutnym uzasadnieniem, najmocniej utkwił w pamięci Kasi Rucińskiej z Tomaszowa. Już od czterech lat organizuje ona akcję "List do Św. Mikołaja" i spełnia świąteczne marzenia podopiecznych DPS nr 2 przy ul. Jana Pawła II i ZP-O przy ul. Niskiej. Choć słowo "marzenia" mocno kontrastuje z treścią większości listów do św. Mikołaja, bo pensjonariusze wyrażają w nich tak skromne potrzeby i często proszą o tak podstawowe rzeczy, że łza się w oku kręci.

Ryszard pisze do świętego Mikołaja o kawę, śmietankę do kawy i cukier... Józek o ciekawą książkę i ciasteczka z herbatką. Lusia też chciałaby dostać ciasteczka oraz kubek z herbatką. I jeszcze świąteczny stroik. Andrzej poprosił o skarpety i piżamkę, Jan wymienia skarpety, herbatkę owocową, ciasteczka, dezodorant i żel pod prysznic. Janina prosi Mikołaja tylko o jedno - "spokój w życiu".

Świętych Mikołajów ci u nas dostatek...

Do akcji zainicjowanej przez osoby prywatne i prowadzonej w porozumieniu z dyrekcjami tomaszowskich placówek opiekuńczych, dziś przyłączają się szkoły, przedszkola, firmy oraz mieszkańcy już nie tylko powiatu tomaszowskiego, ale i różnych stron Polski. Włączyła się nawet szkoła spod Krakowa, a także panie z Warszawy i Łodzi.

- Na początku jeździliśmy z mężem do wszystkich, którzy się zgłosili i osobiście odbieraliśmy od nich paczki, by przekazać je do DPS i ZP-O. Dziś dołączyło do akcji dużo firm, w których darczyńcy zostawiają podarunki - opowiada Kasia Rucińska.

Na co dzień pani Kasia administruje lokalną grupą ogłoszeniową "Tomaszów Mazowiecki. Oddam - zamienię - wymienię", którą w okresie przedświątecznym przemianowuje na akcję "List do św. Mikołaja". Potrwa ona do 15 grudnia. Kilka dni później organizatorka zawiezie paczki do placówek opiekuńczych, a tam personel przekaże je podopiecznym podczas wspólnych spotkań wigilijnych.