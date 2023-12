Samorządowa Karta Praw Rodzin w Tomaszowie uchylona. Rada Powiatu Tomaszowskiego przeciw dyskryminacji

Z inicjatywą uchylenia, budzącej od samego początku wiele kontrowersji, Samorządowej Karty Praw Rodzin (uchwalonej przez powiat w lutym 2020 roku) już kilkakrotnie wcześniej występowali powiatowi radni Koalicji Obywatelskiej. Były to jednak z różnych powodów próby nieudane - a to wielu radnych nie stawiło się na sesji i brakowało kworum, a to z kolei brakowało jednego głosu do uzyskania bezwzględnej większości.

Tym razem inicjatywa zgłoszona przez siedmioro radnych zyskała większość. Uzasadnienie było krótkie: "Konieczność uchylenia przyjętej przez Radę Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwały wynika

z obowiązujących przepisów UE w zakresie dyskryminacji i nierównego traktowania obywateli Unii

Europejskiej." 7 grudnia 2023 13 rajców głosowało za uchyleniem karty rodzin, 4 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu, a 5 było nieobecnych.