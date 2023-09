Nowa tablica pamięci ofiar Gestapo w Tomaszowie na Zapiecku uroczyście odsłonięta. ZDJĘCIA, VIDEO

- W okresie II wojny światowej była to siedziba niemieckiej policji politycznej Gestapo - miejsce kaźni, bestialskich przesłuchań i mordów dokonywanych na Polakach przez gestapowców sprowadzonych z głębi Niemiec, jak również - niestety, miejscowych volksdeutschów - mówi dr Daniel Warzocha , kustosz działu historyczno-numizmatycznego Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.

Jak wówczas napisał Instytut Pamięci Narodowej w piśmie do Urzędu Miasta w Tomaszowie, tablica upamiętnia członków AK, ale także PPR, co zrównuje obie organizacje, a jest to niedopuszczalne. “PPR była utworzona z inicjatywy Moskwy i była narzędziem w ręku Stalina w uczynieniu z polski satelity Związku Radzieckiego” - argumentował IPN i postulował zamianę tablicy na nową, która upamiętni rzeczywiste osoby, które walczyły o niepodległość.