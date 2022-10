Nowa pracownia ekologiczna otwarta w szkole podstawowej na Ludwikowie ZDJĘCIA Dag

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 na Ludwikowie mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni dydaktycznej pod nazwą „Ogród Małych Odkrywców”. Nowa, ekologiczna pracownia, to nie tylko miejsce do nauki, ale i do wypoczynku, i relaksu.