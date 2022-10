Zbiórka darów dla bezdomnych zwierzaków w Galerii Tomaszów. Wesprzyj tomaszowskie schronisko!

Zbliża się zima, a zatem bardzo trudny czas dla porzuconych zwierząt. Tomaszowska galeria organizuje zbiórkę na rzecz tomaszowskiego schroniska, która będzie trwać przez cały tydzień, już od jutra - od 4 do 11 października w Galerii Tomaszów.

- Zbliża się okres jesienno-zimowy, to wyjątkowo trudny czas dla bezpańskich psów i kotów. W ramach naszej zbiórki koncentrujemy się na tym, czego zwierzęta potrzebują najbardziej, powinna być to przede wszystkim wartościowa, dobrej jakości karma, wyposażenie dla ciepłych, przytulnych legowisk i pomoc antykleszczowa. Z okazji Dnia Zwierząt warto też przemyśleć, czy możemy podjąć się opieki nad którymś z mieszkańców schroniska i znaleźć prawdziwego, czworonożnego przyjaciela - zachęca do udziału w akcji Olga Wiernicka, Area Marketing Manager NEPI Rockcastle.