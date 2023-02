Modernizacja drogi powiatowej w Roszkowej Woli. Podpisano umowę na przebudowę kolejnego odcinka

W starostwie powiatowym w Tomaszowie Maz. podpisano umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi powiatowej w Roszkowej Woli. To oznacza, że jeszcze w tym roku pojedziemy wyremontowanym odcinkiem drogi w kierunku powiatu grójeckiego.

Droga zostanie całkowicie przebudowana. Jezdnia zostanie sfrezowana, powstaną nowe przepusty, dojazdy i zjazdy do posesji oraz pól. Drogę wyremontuje spółka Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa koło Przysuchy. I to właśnie z prezesem tej firmy, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Elżbieta Rudzka, podpisała dziś umowę. Firma ta zaproponowała najtańsza ofertę. Koszt remontu oszacowano w sumie na ponad 850 tys. zł.

Wyremontowana droga łączy powiaty grójecki w województwie mazowieckim i powiat tomaszowski. Tym samym zmodernizowany będzie odcinek drogi od Luboczy przez Roszkową Wolę aż do granic z powiatem grójeckim. Do remontu zostanie jeszcze kilkusetmetrowy odcinek drogi znajdujący się pod wiaduktem, ale w tym wypadku, jak poinformowano podczas konferencji, jeszcze trwają uzgodnienia z koleją. Remont odcinka drogi ruszy niebawem. Jak zapewniał wykonawca, Jerzy Gorzeń, prezes spółki Zaskórski, prace modernizacyjne mają zakończyć się najpóźniej do lipca tego roku.