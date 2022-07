Nie tylko chodnik na Majowej. Które chodniki w Tomaszowie wyremontowano w ostatnim czasie? ZDJĘCIA

We wtorek, 26 lipca, Mariusz Węgrzynowski, starosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i Elżbieta Rudzka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, obejrzeli, jak wyglądają prace związane z modernizacją pieszych ciągów dróg powiatowych na terenie miasta. Remontowi poddane zostały ciągi piesze aż osiem ulic powiatowych, które znajdują się na terenie Tomaszowa.

- To jest prawie 5 kilometrów chodników, które zostaną wyremontowane do końca listopada i to są newralgiczne, bardzo ważne ciągi jezdne. To są ulice, które wymagały od kilkudziesięciu lat pochylenia się nad nimi po to, żeby bezpieczeństwo, związane z poruszaniem się przede wszystkim pieszych po tych chodnikach było na jak najwyższym poziomie - mówił starosta Mariusz Węgrzynowski. - Remontowana jest ulica Dworcowa, ulica Spalska, to, co ważne ulica Konstytucji 3 Maja. Oglądaliśmy również fragment ulicy Akacjowej, który został wyremontowany, ale to jeszcze nie koniec- dodał.