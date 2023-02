Mieszkanie za remont w TTBS w Tomaszowie. Kolejna edycja programu. Które mieszkania komunalne czekają na remont i najemców?

Od 2018 roku Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje program pn.: „Mieszkanie za remont”. Jest on skierowany do osób, które chcą skrócić czas oczekiwania na mieszkanie komunalne, a ich możliwości finansowe pozwolą na wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. TTBS zwróci nakłady poniesione na zakup materiałów do remontu w ramach naliczonego czynszu.

Obecnie do wynajęcia są lokale mieszkalne z zasobu komunalnego miasta położone przy ulicach:

1. Mireckiego 53 m. 3 o powierzchni 34,70 m2, na I piętrze;

2. Św. Antoniego 20A m. 1 o powierzchni 20,35 m2, na parterze;

3. Zgorzelicka 11 m. 12 o powierzchni 36,40 m2, na II piętrze;

4. Konstytucji 3 Maja 47 m. 3 o powierzchni 36,97 m2, na I piętrze.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Majowa 15 (pokój nr 19), bądź pod numerem telefonu 44 724 64 20, wewn. 213.TTBS umożliwia obejrzenie lokalu, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.