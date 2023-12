Wigilia miejska w Tomaszowie 2023 odbędzie się w piątek na pl. Kościuszki. A w sobotę wigilia dla samotnych i bezdomnych Deko Smaku. PROGRAM

- Boże Narodzenie to wyjątkowy czas. 22 grudnia będziemy mieli okazję do złożenia sobie życzeń, podzielenia się opłatkiem. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Nie każdy ma to szczęście, że może spędzić wigilię w gronie najbliższych. Dlatego szczególne myślę w tym czasie o osobach samotnych czy potrzebujących. Bądźmy razem, dając sobie wzajemnie oparcie. Bardzo dziękuję firmie „Deko Smaku”, która postanowiła przygotować dla mieszkańców coś smacznego, a która w każde święta pamięta o potrzebujących – zachęca Marcin Witko, prezydent Tomaszowa.