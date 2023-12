Szlachetna Paczka w Tomaszowie. Weekend cudów, czyli finał akcji, 17 grudnia 2023. Zobacz zdjęcia i VIDEO!

Daria Patrolska wspomina sytuację sprzed dwóch lat, gdy darczyńca zakupił choinkę i wolontariusze ubierali ją wspólnie z nim i obdarowaną rodziną.

- To był taki odczuwalny moment łączenia tych ludzi. Fajne jest to, że my z naszymi rodzinami mamy kontakt do dziś. Byłam kiedyś u takiego starszego pana jako wolontariuszka i teraz co niedziela jesteśmy z mężem u niego, odwiedzamy go w wigilię i w święta. Mimo zakończenia akcji działamy i czujemy się w pewien sposób za tych ludzi odpowiedzialni - dodaje Daria.