Minister Waldemar Buda w Tomaszowie zapowiedział dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych w Łódzkiem. FOTO, VIDEO

Minister Waldemar Buda zapowiedział dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych w Tomaszowie, Radomsku, Sieradzu i Skierniewicach

- Inwestujemy w budowę mieszkań, docelowo w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie ich ponad 500. W listopadzie rozpoczniemy nabór wniosków na mieszkania. Nie zapominamy jednak o naszym obecnym zasobie. Chcemy go sukcesywnie modernizować. Niestety te kamienice są wiekowe i ich remont to ogromne koszty, dlatego sięgamy po wsparcie zewnętrzne, jak widać skutecznie – mówi Marcin Witko , prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

14 mieszkań przy pl. Kościuszki w Tomaszowie

Przy pl. Kościuszki 25 projekt przewiduje generalny remont budynku. Na poziomie parteru pozostaną cztery lokale użytkowe oraz kotłownia gazowa. Na pierwszym piętrze zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne, do których będzie prowadzić nowo zaprojektowana klatka schodowa. Ponadto projekt przewiduje remont elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowe przyłącza: gazu, wody, kanalizacyjne. Koszt inwestycji to 4 400 000 zł, dofinansowanie to ok. 1 900 000 zł. Wcześniej w tej kamienicy wyremontowano już dach.