Najpiękniejszy kot w Polsce i najpiękniejszy kot na świecie rasy rosyjski niebieski mieszka w Tomaszowie. Ma na imię Leonardo. ZDJĘCIA

Uznawany jest za najpiękniejszego kota w Polsce i zajmuje 10. miejsce wśród najpiękniejszych kotów świata wszystkich ras według klasyfikacji Światowej Federacji Kotów WCF. Wśród kotów rasy rosyjski niebieski, Leoś nie ma sobie równych na całym świecie! Ostatnio wygrał wystawy w Brumath we Francji i w Gonzaga we Włoszech, gdzie zdobył tytuł Najpiękniejszego Kota Milenium 2023.

Leonardo potrafi się zachować

- Leoś jest bardzo przyjazny i łasi się do każdego. Często przebywa z nami w firmie i kładzie się na rozgrzanym kotle gazowym, skąd bacznie wszystko obserwuje, dlatego mówimy, że to Bonifacy XXI wieku - śmieje się Paweł Forczmanowicz . - Ale potrafi być też kotem z pazurem i zębem i upolować mysz. Niedawno złapał myszkę w garażu i przyniósł naszej córce, która aż podskoczyła na ten widok.

Na wystawach kot Leonardo potrafi się zachować i też dzięki temu zdobywa punkty. Daje się wziąć na ręce, nie wyrywa się, nie marudzi, ale dostojnie pozuje jak profesjonalny model i obraca głowę, by sędziowie mogli go ocenić z każdej strony.

Początki domowej hodowli kotów rasy rosyjski niebieski w Tomaszowie Mazowieckim są trochę przypadkowe. Podczas wypadu na nurkowanie do Egiptu, pani Beata i pan Paweł zobaczyli pięknego kocura rosyjskiego. To była miłość od pierwszego spotkania. Po powrocie do domu zarezerwowali kotkę w renomowanej czeskiej hodowli Nerthiana *CZ. I tak przyszła na świat piękna kotka o mocnym, szmaragdowym oku Noori Nerthiana *CZ, wspomniana babcia Leonarda.

Kot Rosyjski niebieski

Hodowcy podkreślają, że to szlachetne zwierzę, pełne gracji i dostojeństwa, ufne, bez cienia agresji, uczuciowe i szybko przywiązujące się do człowieka. Wyróżnia je wrodzona inteligencja i ciekawość do wszystkiego co nowe.

Kociaki lubią towarzyszyć człowiekowi we wszystkich wykonywanych czynnościach (zmywanie, czytanie, itp.). Lubią się przytulać, przesiadywać na kolanach.