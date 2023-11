Nowe schronisko dla zwierząt powstanie w Tomaszowie. Miasto otrzymało 8 mln zł na jego budowę. ZDJĘCIA, VIDEO

Nowe schronisko dla zwierząt powstanie w Tomaszowie. Miasto otrzymało 8 mln na jego budowę. ZDJĘCIA, VIDEO

Dzisiejsze schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim to obiekt z lat 70. XX wieku i - delikatnie mówiąc - nie jest on w dobrym stanie. Nie spełnia nie tylko aktualnych standardów, ale i wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2023 roku. We wniosku o udzielenie dofinansowania, który został pozytywnie rozpatrzony, podkreślono, że w obecnej lokalizacji nie ma możliwości jego rozbudowy, przebudowy ani gruntownej modernizacji tak by spełniał dzisiejsze wymagania.

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi do Tomaszowa dotarła dobra wiadomość o promesie z Polskiego Ładu w wysokości 8 mln zł na budowę nowego schroniska, a właściwie Centrum Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim, bo taką ma nosić nazwę. Nie chodzi jednak wyłącznie o nazewnictwo...