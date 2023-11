Budowa hospicjum w Tomaszowie Maz. Byliśmy na placu budowy. ZDJĘCIA, VIDEO

Umowę z wykonawcą, tomaszowską firmą Artom Budownictwo Sp. z o. o., podpisano w lipcu 2023, a dziś na placu budowy u zbiegu ul. Mireckiego i Kępa widać postępy. Jak zapewnia kierownik robót Mirosław Mielczarek, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- Za tą inwestycją kryje się działalność bardzo wielu młodych ludzi. To młodzież zrzeszona w fundacji Dwa Skrzydła już od wielu lat organizowała te wszystkie akcje związane ze zbiórką pieniędzy na hospicjum - przypomina prezydent Tomaszowa Marcin Witko. - Kiedy pojawił się program Polski Ład, stwierdziłem, że najlepszy możliwy moment, żeby przeznaczyć środki na tę inwestycję. Inwestycję, która świadczy o tym, w jakim stopniu cywilizacyjnym rozwinięte jest społeczeństwo Tomaszowa Mazowieckiego. Dlaczego? Bo miernikiem rozwoju cywilizacyjnego jest to, w jaki sposób podchodzimy do potrzeb osób najsłabszych.