Będzie się działo w nadchodzący weekend w Tomaszowie i okolicy. Zobacz przegląd wydarzeń!

"Konopnicka słucha bluesa symfonicznie" to tytuł koncertu, który odbędzie się 20 listopada w Miejskim Centrum Kultury Tkacz. Początek o godz. 17. Bezpłatne zaproszenia do odbioru pod numerem tel. 602 490 432. Liczba miejsc ograniczona. Organizatorami koncertu są Związek Dużych Rodzin Trzy Puls z Rawy Mazowieckiej oraz Bluestones - Nieformalna Grupa Muzyczna. W programie utwory Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy z repertuaru zespołu Breakout w nowych odsłonach. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa zbiorów i pamiątek kolekcjonerskich z "Galerii na wsi Niebrów". Zaprezentowane zostaną zdjęcia wielkoformatowe formacji Blackout i Breakout, a także Miry Kubasińskiej, Tadeusza Nalepy, Bogdana Loebla i wiele innych. Będą też zdjęcia Marii Konopnickiej.

Giełda winyli w Galerii

Po raz drugi w tym roku w przez dwa dni w Galerii Tomaszów można wziąć udział w giełdzie płyt winylowych, która zawsze cieszy się dużym powodzeniem. Unikalne, piękne okładki i wyjątkowe brzmienie to coś co przyciąga melomanów w każdym wieku. 18-19 listopada (piątek i sobota) wiele tysięcy winyli zagości w Galerii Tomaszów. Giełda Płyt Winylowych i Kompaktowych organizowana jest przez grupę miłośników płyt winylowych, zrzeszonej pod nazwą „Płyty w Twoim mieście”. To idealna okazją, aby poszperać w wyjątkowych płytach i uzupełnić swoją kolekcję lub zainspirować się do jej stworzenia. Wystawcy przywiozą ze sobą ok. 20 tysięcy krążków!