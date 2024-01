WOŚP Tomaszów 2024: Program i licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tomaszowie Mazowieckim

Na licytację WOŚP trafił dożywotni bilet na tor gokartowy i termy w Tomaszowie

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ponownie włączyło się miasto Tomaszów. Prezydent Marcin Witko przekazał na licytację wyjątkowy bilet uprawniający do bezpłatnego korzystania "do końca świata i o jeden dzień dłużej" z toru gokartowego w Arenie Lodowej oraz z term, które mają powstać naprzeciw niej - na tomaszowskich błoniach.

Wyjątkowe złote serduszko WOŚP trafiło na licytację do Tomaszowa

Złote serduszko WOŚP z nr 094, jako jedno z 15 przekazanych do licytacji w sztabach, i jedno ze 100 wykonanych (a właściwie 99, bo nr 13 corocznie pozostaje w Fundacji), będzie licytowane podczas niedzielnych koncertów w Szkole Podstawowej nr 1. To niezwykła okazja, by zostać właścicielem tego wyjątkowego serduszka i wejść do grona Najbardziej Hojnych Darczynców. Serduszko jest gustownie opakowane i posiada certyfikat autentyczności.