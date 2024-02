Kiermasz płyt winylowych i CD w Galerii Tomaszów już 1 marca 2024

- Kiermasz Płyt Winylowych to wydarzenie, które zawsze cieszy się dużym powodzeniem. To po części element mody na wszystko, co łączy się z bardzo popularnym trendem vintage. Wśród naszych klientów jest wiele pasjonatów unikalnych wydań muzycznych. Oczywiście zachęcamy do udziału również tych, którzy do tej pory nie mieli okazji spotkać się z brzmieniami z czarnych krążków. Warto spróbować i doświadczyć kontaktu z muzyką w nieznanej dotąd formie oraz spotkać się i porozmawiać ze znawcami – mówi Olga Wiernicka, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.