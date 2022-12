Zderzenie ciężarówek na S8 koło Tomaszowa Maz. [ZDJĘCIA]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło około godz. 4 rano, 7 grudnia, na 368 kilometrze w kierunku Warszawy między Lubochnią a Czerniewicach w powiecie tomaszowskim. Jak podaje policja, do zderzenia doprowadził 54-letni kierowca renault premium, który nie dostosował prędkości do warunków na drodze i doprowadził do zderzenia z inną ciężarówką marki volvo, którą prowadził 50-latek. Dodatkowo renault uderzył w barierki rozdzielające jezdnię. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jeden z pojazdów został poważnie uszkodzony. Sprawca kolizji został ukarany przez policję mandatem w kwocie 2 tys. zł.

Na usunięcie skutków kolizji służby potrzebowały kilku godzin, w tym czasie ruch odbywał się prawym pasem. Około godziny 10 ruch został przywrócony na całą szerokość drogi.