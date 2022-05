Wypadek z udziałem motocyklisty w Ujeździe. 17-latek nie miał odpowiedniego prawa jazdy. AKTUALIZACJA [ZDJĘCIA]

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek, 23 maja, około godziny 16.30 przy placu Wolności w Ujeździe. Jak ustaliła policja, 17-letni motocyklista kierując motocyklem marki honda, nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył samochodu osobowego marki opel, którego 42-letni kierowca zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.

Jako pierwsi na pomoc nastolatkowi, który doznał różnych obrażeń, ruszyli tomaszowscy policjanci, którzy akurat przejeżdżali w tym miejscu i byli już po służbie.

Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Łodzi, ale na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak ustalili policjanci, 17-latek miał uprawnienia do prowadzenia pojazdów, ale tylko na motorower (tzw. AM), a do prowadzenia motocykla, którym kierował potrzebne jest prawo jazdy A1. Czekają go więc konsekwencje nie tylko za spowodowanie kolizji, ale również za brak uprawnień.