Wypadek skutera wodnego i żaglówki w Zarzęcinie na Zalewie Sulejowskim. Na pokładzie 8-letnie dziecko

Wypadek skutera wodnego i żaglówki w Zarzęcinie na Zalewie Sulejowskim

- Na szczęście 46-latek w porę zauważył, że skuter płynie na kolizyjnym kursie oraz, że może dojść do kontaktu pomiędzy jednostkami. Podjął decyzję o natychmiastowym schowaniu się w kajucie, co uchroniło ich od poważnych obrażeń - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Stasiak , oficer prasowy tomaszowskiej policji.

Rozpędzony skuter napłynął na część rufową żaglówki i siłą rozpędu wślizgnął się na jego pokład. Na żaglówce przebywał 46-letni sternik wraz z trójką załogantów w wieku od 11 do 45 lat.

Do niebezpiecznego zdarzenia na wodach Zalewu Sulejowskiego doszło w okolicach Zarzęcina 17 września 2023 roku około godziny 15:00. Skuter wodny zderzył się z jachtem, a właściwie cały wpłynął na jego pokład. 41-latek przewoził córkę, która siedziała przed nim za kierownicą. W pewnym momencie dziewczynka chwyciła za manetkę gazu, co spowodowało gwałtowne przyspieszenie skutera i mężczyzna utracił nad nim panowanie.

- Pracujący na miejscu tomaszowscy policjanci zabezpieczyli niezbędny materiał dowodowy, na podstawie którego sporządzony zostanie wniosek do sądu o ukaranie za naruszenie przepisów Ustawy o żegludze śródlądowej, prowadzące do spowodowania zdarzenia w ruchu wodnym, brak wymaganych uprawnień sternika motorowodnego, brak wymaganych dokumentów rejestracyjnych przy kontroli oraz niewłaściwe przewożenie pasażera - informuje asp. sztab. Grzegorz Stasiak .

Okazało się, że skuter przed pożyczeniem od kolegi został wypożyczony od właściciela, który zarejestrował jednostkę pływającą z przeznaczeniem do celów rekreacyjnych, a nie komercyjnych.

Skuter wodny w polskim prawie

Skuter wodny według obowiązujących przepisów jest klasyfikowany jako mały statek o napędzie mechanicznym. Pomimo niedużej mocy silnika, ich waga i rozmiar pozwalają osiągać duże prędkości. W Polsce, sterowanie jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 10 kW (ok. 13 KM) wymaga posiadania stosownego patentu.

Aby zgodnie z przepisami móc pływać na skuterze wodnym, konieczne jest posiadanie uprawnień, jakimi jest patent sternika motorowodnego. Można uzyskać go już od 14 roku życia, a jego zdobycie wiąże się z koniecznością zdania egzaminu. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Powodem takiego rozwiązania są warunki techniczne pojazdu, moc, ale też specyfika sterowania zależna od pracy silników. Na wodach obowiązują także określone przepisy ruchu wodnego, których nie należy lekceważyć.

Skutery wodne potrafią rozwijać duże prędkości i osiągają je porównywalnie szybko do samochodów sportowych, przez co warto także pamiętać o bezpieczeństwie. Upadek ze skutera wodnego i uderzenie w wodę jest porównywalny do upadku na beton, a więc niewiele różni się, np. od upadku na motocyklu. Korzystając ze skutera wodnego, należy pamiętać zarówno o lince odcinającej zapłon, jak i kamizelce asekuracyjnej.

Wspomniany wyżej patent daje nam również możliwość: