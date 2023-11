Tragiczny finał poszukiwań 82-latki z Tomaszowa Maz. Odnaleziono ciało zaginionej

Tragiczny finał poszukiwań 82-latki z Tomaszowa Maz. Znaleziono ciało zaginionej

82-letnia kobieta wyszła z domu w Tomaszowie 11 października około godz. 10 i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Wybierała się do rodziny mieszkającej w okolicach Opoczna. Do akcji poszukiwawczej przystąpili policjanci i strażacy, przeczesywali lasy i zbiorniki wodne. Podczas poszukiwań używano m. in. drona i sprzętu pływającego.

Niestety, poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Dopiero w czwartek, 2 listopada, w Brzustowie odnaleziono ciało starszej kobiety i zidentyfikowane je jako zwłoki zaginionej 82-letniej pani Stanisławy. W piątek, 3 listopada, informację oficjalnie przekazał mediom asp. sztab. Grzegorz Stasiak, oficer prasowy tomaszowskiej policji.