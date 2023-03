Wydarzenia na pierwsze dni marca w Tomaszowie i okolicy. Świętujemy Dzień Kobiet i nie tylko!

Giełda minerałów w muzeum

Po raz kolejny w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego odbędzie się Wystawa-Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Wystawa potrwa od 4 do 5 marca (sobota-niedziela) i zostanie udostępniona zwiedzającym w godzinach 10-18. Wstęp na dwa dni 10 zł.

Już po raz dziewiąty w Muzeum im. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się wystawa oraz giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich. Będzie to doskonała okazja, by zakupić coś z okazji…

Wybitny gitarzysta w Tkaczu

Mike Stern, światowej sławy gitarzysta jazzowy zagra w Tomaszowie Mazowieckim. Można już kupować bilety n a to wydarzenie, które odbędzie się 4 marca w Tkaczu.

Wilczym tropem w Tomaszowie

5 marca po raz siódmy w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on na celu upamiętnienie żołnierzy II konspiracji, działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, którzy pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Start biegu zaplanowano na godzinę 10.00 przy ulicy Browarnej

Bajkowe poranki w MCK

Miejskie Centrum Kultury w marcu szykuje trzy projekcje w ramach "Bajkowych Poranków". Pierwszy już w najbliższą sobotę, 4 marca, a kolejne - 11 i 18 marca. Niezmiennie w godzinach 10-12 pokazy bajek, a do tego na miłe zakończenie zabawy i animacje z naszymi instruktorami. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisy (dla dzieci 6-12 lat) przez Strefę Zajęć, telefonicznie 44 712 23 69 lub w sekretariacie MCK przy pl. Kościuszki 18.

Dzień Kobiet w PCAS

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu zespołu The WOOP Group. To czterech utalentowanych saksofonistów, którzy podczas tego wyjątkowego wieczoru zaskoczą repertuarem. Wydarzenie odbędzie się 8 marca, początek o godz. 18.30. Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie