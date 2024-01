Wspominamy studniówki w Tomaszowie Maz. Tak w minionych latach bawiła się młodzież! ZDJĘCIA

Studniówki w Tomaszowie na archiwalnych zdjęciach. Tak bawiła się tomaszowska młodzież!

Gdy tegoroczni maturzyści fantastycznie bawią się na balach studniówkowych, postanowiliśmy powspominać, jak świętowali zaledwie kilka lat wcześniej.

Wspominamy to, co najlepsze ze studniówek, które są już nami. Najpiękniejsze uśmiechy, wzruszenia, pożegnania i radość, najwspanialsze pary, a do tego stroje, które co roku przykuwały uwagę. Zobaczcie zdjęcia!