W Zakościelu trwają pokazy plenerowego widowiska "Podróż do Betlejem" - ZDJĘCIA dg

W miniony weekend (9-11) odbyły się pierwsze pokazy ekumenicznego widowiska "Podróż do Betlejem". Niewielkie Zakościele koło Inowłodza znów zamieniło się w biblijne Betlejem, a w postacie biblijne wcieliło się ponad 300 wolontariuszy - to mieszkańcy Tomaszowa, Łodzi, Inowłodza i Zakościela, ale też innych zakątków Polski. To również nie tylko Polacy, lecz także Ukraińcy, Białorusini czy Amerykanie oraz wyznawcy kilku religii.