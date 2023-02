Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie walczą o głosy w konkursie You Can Dance bead

Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim biorą udział w konkursie organizowanym przez program "You Can Dance" i zachęcają tomaszowian do głosowania na ich filmik.