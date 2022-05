Uczeń z Tomaszowa nagrodzony za wybitne osiągnięcia w nauce [ZDJĘCIA]

Wojewoda łódzki spotkał się z utalentowanymi uczniami z naszego województwa. Razem z łódzkim kuratorem oświaty, Waldemarem Flajszerem wręczyli laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych prezenty w podziękowaniu za wybitne osiągnięcia w nauce.

Szczególnie wyróżniono Oliwiera Kwiatkowskiego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim. Oliwier jest laureatem i finalistą Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Zdobył tytuł laureata z trzech przedmiotów - chemii, języka angielskiego oraz matematyki.

Przyznanie tytułu laureata w każdym wojewódzkim konkursie przedmiotowym wiąże się z uzyskaniem uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego, a także do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do zwolnienia z egzaminu zewnętrznego.