WOŚP Tomaszów 2024: 32. Finał Wielkiej Orkiestry w Tomaszowie Mazowieckim przyniósł rekordowy wynik! ZDJĘCIA, VIDEO

- Oczywiście nie gramy tu dla rekordów, ale liczymy na to, że rekord z ubiegłego roku - 299.300 zł - zostanie pobity, choć nie to jest to najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy byli wszyscy razem, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili, a przy okazji pomagali innym - mówił nam tuż przed koncertem hm. Bogdan Smolarek, szef tomaszowskiego sztabu WOŚP.