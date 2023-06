Przegląd prasy z tygodnia 25.06.2023. Co działo się w Tomaszowie Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek 19 czerwca na wiadukcie na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Kierowca peugeota stracił panowanie nad samochodem, zjechał z jezdni, ściął znak drogowy, przebił bariery i zawisł na krawędzi wiaduktu. Po chwili samochód runął w dół. Zobacz WIDEO.

Dni Tomaszowa 2023. Pierwszy dzień festiwalu „A może byśmy tak… do Tomaszowa” za nami. W piątkowy wieczór na tomaszowskich błoniach wystąpili m. in. C-Bool i Mateusz Mijal. Wcześniej na pl. Kościuszki odbył się zlot samochodów zabytkowych. Zobaczcie zdjęcia!

Trwa Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023, w którym udział bierze także oczywiście Łódzkie. W jego trakcie prowadzone są konkursy, m.in. artystyczny i kulinarny. Jury już wydało werdykt, ale swoje wskazania do Nagrody Publiczności wskazać może każdy. Jakie propozycje zgłoszono z naszego województwa?

Chcesz oderwać się od miejskiego zgiełku i odpocząć w sielskiej atmosferze nad morzem? Zamiast wybierać popularne nadmorskie kurorty, warto rozważyć wakacje na wsi lub w małych nadmorskich miasteczkach. W naszym zestawieniu znajdziesz urokliwe miejsca, które są idealne na spokojny urlop dla tych, którzy pragną uciec od tłumu popularnych nadmorskich kurortów.

Mazurskie jeziora to oczywista atrakcja dla każdego, kto wybiera się na mazurski urlop. Co oprócz spędzania czasu nad wodą można robić podczas wakacji na Mazurach? Wybraliśmy 15 najciekawszych atrakcji Mazur, które warto zobaczyć podczas urlopu.

Wandal szalał z pałką teleskopową na przystanku MZK w Tomaszowie na ulicy Mazowieckiej. Powybijał szyby, urwał lusterko w samochodzie. Zatrzymała go policja. Tomaszowianie zareagowali na jego zachowanie, zatrzymali go i przekazali policjantom. Teraz 19-letni wandal za swoje irracjonalne zachowanie stanie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.