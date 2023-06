Ceramika Paradyż ponownie z tytułem Best Managed Companies Poland

- Zdobywać prestiżowe tytuły nie jest łatwo, ale je obronić jest jeszcze trudniej. Zasłużone uznanie kieruję do całego zespołu Ceramiki Paradyż, który każdego dnia pracuje z pasją i zaangażowaniem, aby dostarczać wspaniałe produkty naszym klientom na całym świecie. Dziękuję raz jeszcze za to wartościowe wyróżnienie i gratuluję wszystkim laureatom – powiedział Piotr Tokarski, Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż , który odbierał statuetkę.

Zwycięzcy plebiscytu są wyłaniani przez niezależne jury, a cały proces jest transparenty i obiektywny dzięki sprawdzonemu systemowi Deloitte, który działa globalnie już od 30 lat. Umożliwia on ocenę umiejętności i praktyk zarządczych każdej firmy w czterech obszarach: stworzonej i realizowanej strategii oraz wynikających z nich wizji i misji, zasobów firmy (zarówno materialnych, jak i niematerialnych), zbudowanej kultury organizacyjnej, a także systemu nadzoru i raportowania.

Program organizowany przez firmę doradczą Deloitte jako jedyny na świecie tak szczegółowo i skrupulatnie przygląda się firmom weryfikując ich podejście do prowadzenia biznesu. Nie jest to jedynie ocena osiąganych wyników finansowych, ale wdrożonej strategii oraz sposobów zarządzania zasobami i kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Best Managed Companies to autorski plebiscyt ustanowiony w 1993 r. przez Deloitte Private w Kanadzie. Obecnie jest prowadzony już w kilkudziesięciu krajach, a kolejne są zainteresowane jego wdrożeniem. Każdego roku biorą w nim udział tysiące firm prywatnych, które przechodzą drobiazgowy proces weryfikacji, analizowane są ich kompetencje, procesy i strategia w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządczych stosowanych w przedsiębiorstwach prywatnych na świecie.\