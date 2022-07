Przegląd imprez na 8-10 lipca w Tomaszowie i okolicy. Będzie się działo!

Letnie ślizgawki w Arenie

Arena Lodowa sezon letni rozpoczyna już 9 lipca o godzinie 18, organizując specjalną ślizgawkę, której uczestnicy przeniosą się do gorącej, słonecznej Hiszpanii. „Hiszpańska Ślizgawka” to wyśmienita, półtoragodzinna fiesta na lodzie, podczas której nie zabraknie konkursów na najlepszy strój i ciekawych quizów. Szykujcie swoje hiszpańskie stroje i wpadajcie do Areny Lodowej.