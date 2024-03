Porozmawiajmy w Łódzkiem - spotkanie w Tomaszowie Mazowieckim. ZDJĘCIA, VIDEO

Cykl spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem”, zgodnie ze słowami wiersza Juliusza Tuwima, „wpadł” na jeden dzień do Tomaszowa Mazowieckiego. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły inwestycji i wydarzeń w regionie wspieranych przez samorząd województwa m. in. dzięki licznym programom z dotacjami.

W powiecie tomaszowskim to m. in. przebudowy dróg wojewódzkich Kurowice – Ujazd, Stefanów – Rokiciny czy 4 kilometrów przez sam Tomaszów, ale także renowacja zbiorników wodnych m.in. w Chociszewie, nowe tereny zielone w gminie Lubochnia oraz szereg inwestycji w sołectwach m. in. w Czerniewicach.

Spotkanie było też okazją do wręczenia czeków z dotacjami z tegorocznych, rozstrzygniętych już konkursów m. in. dla OSP, „Infrastruktura rowerowa na plus” oraz programu „Łódzkie pamięta”. Odebrali je przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń z terenu powiatów tomaszowskiego, opoczyńskiego, rawskiego, skierniewickiego i brzezińskiego.