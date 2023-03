Policyjny pościg ulicami Tomaszowa Mazowieckiego. Kierowca był trzeźwy, ale jechał bez prawa jazdy...

W czwartek, 16 marca, około godziny 9:00 funkcjonariusze ruchu drogowego na ul. Głowackiego podjęli próbę zatrzymania do rutynowej kontroli kierującego nissanem. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie kierowcy do zatrzymania samochodu. Mężczyzna gwałtownie skręcił w ulicę Strzelecką nie ustępując pierwszeństwa pieszym stojącym na przejściu, a następnie z dużą prędkością wjechał w ulicę Wiejską, gdzie porzucił samochód na parkingu i zaczął uciekać pieszo.

Po chwili jednak tomaszowian był już w rękach mundurowych. W wyniku podjętej kontroli policjanci ustalili, że zatrzymany posiada orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. Swoje zachowanie na drodze i próbę ucieczki tłumaczył faktem utraty prawa jazdy oraz kierowania samochodem wbrew wydanemu zakazowi. Stwierdził, że obawiał się dalszych konsekwencji prawnych.

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym polegające na nieustąpieniu pierwszemu pierwszeństwa pieszemu w obrębie przejścia dla pieszych. Dodatkowo odpowie on za niestosowanie się do zakazu sadowego oraz niezatrzymanie do kontroli drogowej za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.