Obniżka opłat za śmieci w Tomaszowie uchwalona, choć nie bez kontrowersji

Jak to możliwe, że tomaszowianie będą mogli płacić za śmieci aż o 25 procent taniej niż obecnie, tłumaczył radnym Tomasz Surmański, dyrektor Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu Urzędu Miasta Tomaszowa. Podał, że ilość odpadów globalnie w systemie śmieciowym spadła o ponad tysiąc ton, co oznacza spadek rzędu 13 procent. Pomóc w tym miało uszczelnienie systemu i kontrole wśród przedsiębiorców. Z kolei ilość odpadów zmieszanych spadła o ponad 18 proc., dzięki temu, że sami mieszkańcy skrupulatniej segregują odpady.

To był także pierwszy rok, w którym udało się zarabiać na odpadach wtórnych (szkło).

- Przy ok. 900 tonach szkła rocznie płaciliśmy 140 zł za odbiór tony, a teraz są to dochody ponad 130 zł za tonę. Makulatura - płaciliśmy prawie 308 zł za tonę, a po przetargu mamy stawkę 168 zł. To plus oszczędności w wysokości 1 mln 700 tys. zł pozwalają na obniżenie stawek - wyjaśniał dyrektor Tomasz Surmański.