Będzie podwyżka cen wody i ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. O ile więcej zapłacimy?

Już od najbliższej soboty, 12 listopada 2022 r., wzrosną ceny wody i ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. Administratorzy i właściciele nieruchomości na terenie Tomaszowa właśnie otrzymują pisma od Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej o nowej taryfie, która została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w połowie października. Wyższą stawkę zapłacą także mieszkańcy gminy Tomaszów, którzy odprowadzają ścieki do kanalizacji należącej do ZGWK. Wody Polskie zatwierdzając nową taryfę, uznały, że przedstawione przez ZGWK kalkulacje uzasadniają nowe stawki w taryfie. Jednocześnie skrócono obowiązywanie ostatniej taryfy, która miała obowiązywać przez 3 lata, ale jak pokazał czas, ceny na tym poziomie można było utrzymać tylko przez kilkanaście miesięcy.

Jako główny powód wprowadzenia nowej taryfy ZGWK podał wzrost cen hurtowego zakupu wody od ZWiK w Łodzi, a także wzrost cen gazu ziemnego, który wykorzystywany był do suszenia osadów z odprowadzanych ścieków. Cena gazu dla ZGWK wzrosła aż pięciokrotnie, co spowodowało, że spółka wróciła do tradycyjnej metody zagospodarowywania odpadów przez firmę zewnętrzną, która praktykowana była wcześniej, ta metoda też podrożała, ale wciąż jest bardziej korzystna niż proces osuszania prowadzony przez ZGWK.