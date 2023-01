Podwyżka opłat za śmieci dla mieszkańców z gminy Tomaszów Maz.

Wraz z początkiem 2023 troku mieszkańcy gminy Tomaszów Mazowiecki muszą płacić wyższą stawkę za odbiór śmieci. Wynika ona z przetargu na odbiór śmieci, który niedawno został ogłoszony. Niestety kwota w przetargu okazała się wyższa niż zakładano, nie udało się więc utrzymać dotychczasowych stawek.

I tak, wraz z początkiem nowego roku mieszkańcy gminy Tomaszów muszą płacić 32 zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów posegregowanych - do tej pory było to 28 zł. Jeśli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym, płacić będą 4 zł mniej, czyli 28 zł - do tej pory stawka wynosiła 24 zł. Jeżeli sieci nie są segregowane nowa stawka to 70 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, to stawka ustalana w drodze decyzji, wydawanej na podstawie powiadomienia przez podmiot odbierający odpady. Do tej pory było to 60 zł za osobę miesięcznie.