Nie żyje Beata Będerz, tancerka, choreografka, instruktorka, animatorka kultury, terapeutka, założycielka klubu ASTER

"Kilka lat temu przeszłam piekło własnej wyobraźni, a teraz skutecznie pomagam innym. W 2007 roku zaczęłam mieć poważne problemy ze zdrowiem. Brak sił i chęci do życia z roku na rok pogłębiały się coraz bardziej. Po kilku latach doszły kolejne problemy zdrowotne aż w 2015 roku usłyszałam: „Niech pani się cieszy każdym dniem dopóki pani żyje”. Szok, niedowierzanie, kolejne wizyty u lekarzy; każdy mówił to samo. Myślałam o nieuchronnie pogarszającym się zdrowiu i o tym, że pewnie niedługo umrę. Tak naprawdę, moje nastawienie do życia zmieniło się po nasilających się snach o własnej śmierci. Miałam dość umierania, umierania ze strachu, że umrę…

(...) Później przeczytałam o kinezjologii, psychosomatyce i wszystkie puzzle zaczęły się układać w całość: moje destrukcyjne myśli sprawiały, że czułam się coraz gorzej. Zrozumiałam, że mogę przenieść górę, jeśli tylko będę chciała, ale pod warunkiem, że zacznę od myślenia o sobie, swoich potrzebach, chwili dla siebie i będę żyła w tej chwili na 100%. Odpuściłam, wyszłam z roli ofiary i zaakceptowałam stan mojego zdrowia. Każdy poranek zaczynam od wdzięczności za kolejny dzień."