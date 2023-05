Złote gody w Tomaszowie Mazowieckim. Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego z udziałem ministra Andrzeja Dery. ZDJĘCIA, VIDEO

Podczas uroczystości złotych godów medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", nadawane przez Prezydenta RP, otrzymało 16 par, które przeżyły wspólnie 50, 55, a nawet 60 lat. Podkreślono, że stanowią one wzór, wskazują drogę, którą – patrząc na ich szczęście – warto podążać.

Minister Andrzej Dera odczytał list gratulacyjny od prezydenta RP Andrzeja Dudy:

„Przeżyte razem lata stanowią świadectwo, iż ten piękny ideał urzeczywistnił się w państwa życiu. Państwa przykład wierności danemu słowu jest z pewnością powodem do dumy i radości dla najbliższych i przyjaciół, a dla wielu dowodem na to, że warto do tego ideału dążyć” - podkreślił.