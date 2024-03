Święconka 2024 w Tomaszowie. Wielkanocne koszyczki i święcenie pokarmów w tomaszowskich parafiach. ZDJĘCIA, WIDEO

Święconka w Tomaszowie przed kościołami

W kościołach w Tomaszowie Mazowieckim od rana święcono koszyczki wielkanocne. Odbywa się to w niektórych parafiach na zewnątrz kościoła - na kościelnym dziedzińcu. W Wielką Sobotę, 30 marca 2024, słoneczna, ciepła, wiosenna aura sprzyjała święceniu pokarmów właśnie przed kościołami. Zajrzeliśmy do kilku tomaszowskich parafii. Zobaczcie zdjęcia!

W Wielką Sobotę tradycyjnie ozdabiamy wiklinowe koszyki, wkładamy gałązki bukszpanu lub barwinka, zawijamy wokół kolorowe wstążki, zawiązujemy tasiemkami i przykrywamy czystą, białą serwetką. Coraz częściej sięga się po kolorowe ozdoby nawiązujące do wiosny np.: piórka, kwiaty lub wielobarwne materiały. Jako ozdoba świetnie sprawdza się rzeżucha wyhodowana w kieliszku do jajek.

Do kiedy trwa post? Kiedy można jeść mięso?

Wielki Post to okres poprzedzający okres wielkanocny. Rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Wielkiego Czwartku. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest tzw. post paschalny. Jak podaje serwis niedziela.pl, post w Wielką Sobotę nie jest obowiązkiem, ale jest przez Kościół zalecany i zgodny z wymową liturgii Triduum Paschalnego. Zatem po błogosławieniu pokarmów w kościele zgodnie z tradycją nie jemy produktów umieszczonych w koszyczku.

Święcenie pokarmów – Tradycja wielkanocna od lat

Wielkanoc to nie tylko czas radości z zmartwychwstania Chrystusa, ale także okazja do pielęgnowania tradycji, takiej jak święcenie pokarmów. Ta staropolska praktyka, przekazywana z pokolenia na pokolenie, ma głębokie znaczenie symboliczne i jest ważnym elementem świątecznego obrzędu. Dowiedz się więcej o tym zwyczaju i co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym.