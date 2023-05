Joanna Piechota z SP nr 10 w Tomaszowie - najlepsza uczennica w województwie łódzkim. ZDJĘCIA, VIDEO

Joanna Piechota z SP nr 10 w Tomaszowie - poczwórna laureatka konkursów przedmiotowych

15 minut przed sprawdzianem...

Uczennica ósmej klasy w SP nr 10 pytana o to, jak dużo czasu dziennie poświęca na naukę, udziela dość zaskakującej odpowiedzi:

- Dziennie? Zazwyczaj w ogóle. Natomiast przed sprawdzianami, kartkówkami, do 15 minut. Jeżeli chodzi o same konkursy to z chemii i fizyki chodziłam na lekcje, z matematyki nie było mi to potrzebne, zaś z geografii wystarczyło mi to, że "przerobiłam" podręcznik i artykuły, które były podane w wykazie literatury.

Joasia przyznaje, że pasję do nauk ścisłych zaszczepiła w niej mama, która jest nauczycielką matematyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie przy ul. Nadrzecznej i to ona przekazała jej teorię potrzebną do rozwiązywania zadań oraz podsuwała jej najciekawsze z nich.