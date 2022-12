Nauczycielka tomaszowskiej "trzynastki" nagrodzona przez ministra edukacji ZDJĘCIA

Eliminacje konkursu były dwuetapowe – wojewódzkie, w trakcie których komisja powołana przez kuratora oświaty wyłoniła maksymalnie trzech kandydatów do drugiego szczebla - centralnego. Wówczas komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu wyłoniła laureatów, po jednym z każdego województwa. Justyna Duda-Antochów w kategorii "Nauczyciele szkół podstawowych” jest jedną z 17 nagrodzonych nauczycieli z całej Polski.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować opis przeprowadzonej innowacji w formie prezentacji, filmu, materiału multimedialnego lub w innej formie wybranej przez nauczyciela. Opisu innowacji nauczyciel dokonywał za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjne. Ponadto należało przygotować uzasadnienie, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną a jego twórca tytuł laureata konkursu.

Innowacja przeprowadzona przez Justynę Dudę-Antochów pt. "Bajki na lekcjach języka angielskiego" skierowana była do uczniów klas III. Jej celem było m.in. rozbudzenie wśród dzieci pasji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie zajęć, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, wdrażanie do efektywnego spędzania wolnego czasu poprzez promowanie czytelnictwa, poznanie literatury obcojęzycznej, poszerzenie zakresu słownictwa, rozwijanie sprawności językowych oraz doskonalenie wymowy.

Pani Justyna przyznaną przez ministra nagrodę odebrała 15 grudnia w Urzędzie Miasta z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty, Waldemara Flajszera. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów laureatce konkursu złożył prezydent Marcin Witko.