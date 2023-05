Laureaci olimpiad i ogólnopolskich konkursów ze szkół w Tomaszowie Mazowieckim nagrodzeni przez starostę. Zobaczcie zdjęcia i film

Laureaci olimpiad ze szkół w Tomaszowie nagrodzeni przez starostę

Starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski mówił na spotkaniu: -Ta konferencja jest poświęcona laureatom olimpiad i konkursów ogólnopolskich tych wszystkich, którzy zajęli bardzo wysokie miejsca w roku szkolnym 2022/2023 i chcielibyśmy tutaj jako samorząd powiatowy, jako Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, jako Rada Powiatu Tomaszowskiego, pokazać mieszkańcom zarówno miasta, jak i całego powiatu te wyjątkowe osoby, które osiągnęły tak wspaniałe sukcesy, dzięki którym Powiat Tomaszowski jest rozpoznawalny całej Polsce, w wielu miejscach i to, co nas buduje, że ta nasza wspólna praca przynosi określone efekty. Dla Was, moi drodzy, one są oczywiście najbardziej wymierne, ale to, co jest ważne, zadowolenie, satysfakcję dla nauczycieli, dla dyrektorów szkół, dla rodziców, dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do Waszych sukcesów.